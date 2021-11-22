МИД КНР опроверг публикации об испытании запуска ракеты с гиперзвукового глайдера

ПЕКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник на регулярном брифинге опроверг информацию СМИ об испытании Китаем запуска ракеты с планирующего гиперзвукового летательного аппарата (глайдера).

"Насколько мне известно, эти испытания были рядовыми аэрокосмическими испытаниями по проверке технологии повторного использования космического аппарата", - указал он.

"То, что отделилось от аппарата перед возвращением, является частями комплекса, которые сгорают в атмосфере при падении", - добавил дипломат.

В воскресенье вечером газета Financial Times сообщила на своем сайте о том, что испытания гиперзвукового оружия, предположительно осуществленные Китаем в конце июля, включали в себя запуск ракеты с глайдера, движущегося со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука. По данным газеты, эксперты Минобороны США и лица, имеющие доступ к западным разведданным, сообщили, что над Южно-Китайским морем от глайдера отделился другой объект, который мог быть ракетой воздух-воздух. Специалисты также предполагают, что это могло быть средство радиоэлектронного противодействия, предназначенное для выведения из строя элементов ПРО противника.

По словам собеседников издания, эксперты пока не могут понять, как КНР удалось обойти ограничения, накладываемые законами физики, чтобы осуществить запуск ракеты с аппарата, движущегося на гиперзвуковой скорости. Как отмечает Financial Times, наличие такой технологической возможности ранее не демонстрировала ни одна другая страна.

Испытания глайдера

16 октября Financial Times выступила с утверждением о том, что китайские военные провели два испытания гиперзвукового оружия - 27 июля и 13 августа этого года. Вскоре после этого МИД КНР сообщил, что эта информация не соответствует действительности, так как Китай запускал космический корабль для проверки технологии повторного использования космических аппаратов. Издание со своей стороны утверждает, что испытания корабля, о котором идет речь, проходили в другой день.

Гиперзвуковой глайдер, который должен быть выведен в космос с помощью ракеты-носителя, движется на меньшей скорости, чем баллистическая ракета, однако делает это на меньшей высоте и способен маневрировать, что затрудняет обнаружение и уничтожение такого оружия. По данным Financial Times, разработанные КНР гиперзвуковые планирующие летательные аппараты способны нести ядерные боеголовки.