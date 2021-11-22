В Берлине считают неприемлемой идею Лукашенко о гуманитарном коридоре в ФРГ для беженцев

БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Германия выступает за европейский ответ на кризис с беженцами на восточных границах ЕС, но гуманитарный коридор для 2 тыс. беженцев считает неприемлемым ни для себя, ни для сообщества в целом. Об этом заявил в понедельник журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

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"Это решение не является приемлемым ни для ФРГ, ни для ЕС", - сказал он. Ранее о том, что ФРГ не собирается принимать беженцев через гуманитарный коридор, говорил и.о. главы МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

Как заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА, Минск будет требовать от Берлина забрать беженцев, находящихся на белорусско-польской границе, но готов решить проблему и в одиночку.

"Речь не идет исключительно о германо-белорусской теме. Это гибридный вызов со стороны Белоруссии всем странам ЕС", - добавил Зайберт. Он напомнил, что и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель на прошлой неделе два раза провела переговоры с Лукашенко для того, чтобы облегчить ситуацию на границах.

Представитель МИД ФРГ Андреа Зассе со своей стороны отметила, что Берлин через посольство в Минске поддерживает контакт с белорусской стороной по миграционной теме.

Кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них пытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.