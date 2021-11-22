Лукашенко: Минск не получил ни одного заявления от мигрантов о предоставлении убежища

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Белоруссии не получили ни одного прошения о предоставлении убежища со стороны мигрантов, которые через республику пытаются попасть на территорию Евросоюза. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко сообщил в интервью британской вещательной корпорации BBC , расширенная версия которого была обнародована в понедельник.

К нам пока ни одного заявления с просьбой остаться в Белоруссии не поступило. Если поступит, в соответствии с законом и очень быстро, в отличие от вас, мы эти заявления рассмотрим", - заявил он.

Лукашенко также отметил, что кризисная ситуация с беженцами на белорусско-польской границе обсуждалась им во время телефонного разговора с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель, состоявшегося 17 ноября. "Я попросил [ее] забрать 2,1 тыс. (беженцев) к себе. Там дети, страшная ситуация. Вы это видите, знаю, заберите. А останутся у меня порядка 5 тыс. Всего примерно 7 тыс. [беженцев в Белоруссии]. Я буду работать над тем, чтобы отправить 5 тыс. в Ирак, Сирию, Иран, откуда они приехали, и Афганистан", - сказал он.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.

16 ноября рядом с пунктом пропуска "Брузги" несколько групп мигрантов прорвали белорусское заграждение и стали забрасывать польских силовиков камнями и деревянными палками. В ответ польские полицейские применили светошумовые гранаты и водометы. Спустя примерно полтора часа ситуация нормализовалась. Через два дня около 2 тыс. мигрантов перешли из приграничной зоны в находящийся рядом транспортно-логистический центр.

Страны ЕС обвинили Минск в намеренной эскалации кризиса и призвали к введению санкций. Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.