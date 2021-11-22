Апелляционный суд Берлина постановил выдать россиянина Казначеева в США

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд в Германии постановил выдать США российского музыканта и диджея Дениса Казначеева, обвиняемого в отмывании денежных средств. Об этом сказано в тексте решения 4-го уголовного сената Апелляционного суда Берлина, с которым ознакомился корреспондент ТАСС.

"Настоящим решением объявляется, что экстрадиция является приемлемой с оговоркой, что выдача может быть произведена только при условии, что США без согласия Федеративной Республики Германии не выдвинут против обвиняемого иные обвинения в действиях, которые не составляют предмет запроса об экстрадиции и вышеупомянутого обвинительного заключения, а условия содержания Казначеева под стражей не изменятся", - сказано в документе.

В свою очередь вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил ТАСС о ряде нарушений в решении суда. "В решении суда указано, что экстрадиция является приемлемой с оговоркой, однако решение было принято заочно, и Денису не сообщили о месте и времени проведения заседания, а какие гарантии предоставили представители США пока не известно. Несообщение подсудимому времени и места судебного заседания - это нарушение ст. 5 Конвенции прав человека и основных свобод", - отметил Мельников.

По словам правозащитника, Казначееву не предоставили все документы, посвященные заседанию, также не было незамедлительно предоставлено решение суда на русском языке, что также является нарушением права на доступный язык судопроизводства. "Нет доказательств его причастности к инкриминируемому деянию, он не имеет профильного экономического или технического образования, находясь в Германии, он соблюдал все законы этой страны. Хочу подчеркнуть, что в США Казначеев может быть подвергнут пыткам, ведь примеров бесчеловечного обращения с заключенными, в том числе нашими гражданами, в этой стране предостаточно", - сказал он, добавив, что это решение будет обжаловано.

"Близкие Казначеева объявили сбор средств для обеспечения его адвокатами, сейчас у него совсем нет денег. Он жил, снимая маленькую квартиру на окраине Берлина, зачастую занимая на это денег у знакомых, что еще раз показывает абсурдность обвинений в многомиллионных махинациях", - заключил правозащитник.

По данным американских правоохранительных органов, Казначеев, используя теневую сеть Даркнет и будучи участником российской кибермафии, с 2010 по 2020 год отмыл со своими пособниками более $1 млн. Он был арестован в Берлине 29 мая 2020 года. Позднее суд освободил его под залог в размере €20 тыс.

Позиция МИД РФ

Как заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия предпримет решительные шаги, чтобы не допустить экстрадиции Казначеева в США. По ее словам, все юридические процедуры в его отношении должны проводиться на территории ФРГ, в том числе с подключением российских правоохранительных органов. Кроме того, по словам дипломата, в направленном в общем порядке Сенатом Берлина посольству уведомлении районного суда отсутствует какая-либо конкретная информация об обстоятельствах дела. Захарова выразила надежду на то, что в Берлине "проявят здравый смысл" и "не пойдут на поводу у Вашингтона, который уже не один год систематически использует экстерриториальную трактовку правовых норм" для преследования граждан РФ по всему миру.

