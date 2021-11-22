МИД Австрии: хорошие отношения Белоруссии с РФ и ЕС нужны для безопасности Европы

ВЕНА, 22 ноября. /ТАСС/. Белоруссия должна иметь хорошие отношения с Россией и Евросоюзом, это важно для безопасности Европы. Об этом заявил в понедельник глава МИД Австрии Михаэль Линхарт на пресс-конференции в Вене по итогам международной конференции по Белоруссии, которая была организована австрийским внешнеполитическим ведомством.

"Мы хотим стабильную Белоруссию, которая имеет хорошие отношения с Европой и Россией, потому что это важно для нашей безопасности и для стабильности Европы", - отметил Линхарт.

По словам министра, Европа хочет видеть Белоруссию демократическим государством. В связи с этим Линхарт назвал необходимой организацию диалога между властями этой страны и оппозицией для урегулирования "тупиковой" внутриполитической ситуации в Белоруссии. Он также считает Вену лучшей площадкой для ведения такого диалога.

В понедельник в виртуальном формате прошла организованная МИД Австрии так называемая международная конференция по Белоруссии. За закрытыми от прессы дверями глава МИД Австрии, канцлер Александер Шалленберг и экс-кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская обсудили в Вене вместе с другими европейскими представителями в онлайн-формате внутриполитическую ситуацию в Белоруссии.