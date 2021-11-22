Представитель ЛНР осудил заявление Киева о применении Javelin в Донбассе

ЛУГАНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова о применении киевскими силовиками в Донбассе американских противотанковых ракетных комплексов Javelin является еще одним доказательством нарушения украинской стороной минских соглашений по урегулированию конфликта. Об этом заявил в понедельник представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.

"Киев продолжает тактику нарочитых заявлений о своем нарушении договорных обязательств по минским соглашениям и мерам по устойчивому режиму прекращения огня", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.

По его мнению, данное заявление Буданова повторяет ситуацию, когда украинское военное командование заявляло о применение в районе конфликта ударных беспилотников турецкого производства Bayraktar. В обоих случаях "их использование никто не фиксировал, но представитель Киева делает официальное заявление о нарушении Украиной взятых на себя обязательств". "Это циничное разрушение Киевом системы договорных обязательств по урегулированию конфликта", - подчеркнул представитель ЛНР.

"Международные механизмы обеспечения выполнения минских обязательств не действуют, западные гаранты и кураторы Украины никак не собираются принуждать своего подопечного выполнять свои обязательства, а военные решения принимаются без участия верховного главнокомандующего в лице [президента Украина Владимира] Зеленского", - считает Мирошник.

Американское издание Military Times сообщило в воскресенье со ссылкой на начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-майор Кирилла Буданова, что украинские военные уже применяли в Донбассе против сил республик Донбасса противотанковые ракетные комплексы Javelin, поставленные США.

26 октября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил, что украинские военные впервые применили в Донбассе ударные беспилотные летательные аппараты турецкого производства Bayraktar. Киев еще в 2019 году закупил и провел испытания Bayraktar. В конце июня 2020 года США передали Украине противотанковые ракеты для комплексов Javelin в рамках контракта, подписанного в декабре 2019 года, а также другое оружие и оборудование на общую сумму $60 млн.