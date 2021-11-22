Лукашенко заявил, что не собирается вести переговоры с Тихановской

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не намерен вести диалог с лидерами оппозиции, в том числе со Светланой Тихановской, поскольку они действуют в интересах Запада. Соответствующее мнение глава государства выразил в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си, расширенная версия которого была обнародована в понедельник.

"Я могу параллель провести. Вот как только [президент России Владимир] Путин с [Алексеем] Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой [Тихановской] начну вести переговоры", - сказал Лукашенко. Он подчеркнул, что, с его точки зрения, "Навальный - это продажный человек и Путин с ним никогда не сядет за стол переговоров". "Он не оппозиционер для Путина, он предатель интересов России", - отметил президент Белоруссии.

Говоря о представителях белорусской оппозиции, он также назвал их предателями. "Есть беглые, есть предатели, которые сидят в Литве, Польше, Великобритании, - напомнил Лукашенко. - Недавно в Литве озвучили цифры: около €400 тыс. обходится содержание одной из беглых, которая в Литве сидит". "Это не оппозиция, это предатели. С ними мы никакого диалога и никаких переговоров вести не будем", - заключил он.

В Белоруссии 9 августа 2020 года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства. Второе место заняла Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления и покинувшая страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с силовиками.