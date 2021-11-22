Украинские военные провели учения на территории области, граничащей с Белоруссией

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Украинские военные провели учения с участием десантников и военной авиации на полигоне, расположенном в Житомирской области, граничащей с Белоруссией. Об этом сообщило в понедельник Министерство обороны Украины.

"На общевойсковом полигоне вблизи Житомира состоялся заключительный этап тактического учения с боевой стрельбой и десантированием подразделений Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении на сайте ведомства. На едином тактическом фоне были отработаны масштабные практические действия подразделений Десантно-штурмовых войск, истребительной и военно-транспортной авиации Воздушных сил, а также армейской авиации Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В ходе одного из этапов учений состоялось десантирование с самолетов Ил-76 нескольких единиц боевых машин десанта БМД-2 и тактического воздушного десанта. Также состоялось десантирование грузов с предельно малых высот с самолетов Ан-26 и десантирование груза с высоты несколько тысяч метров с помощью современных средств точного десантирования.

По словам командующего учениями подполковника Олега Баляса, по сценарию рейдовому отряду была определена задача уничтожить объект противника. С этой целью была проведена высадка тактического воздушного десанта, осуществлен захват площадки приземления, выдвижение подразделения к определенному рубежу с целью нанесения огневого поражения по объекту противника. Также в ходе тактической учебы были отработаны доставка минометных подразделений вертолетами армейской авиации, эвакуация раненых и поврежденной техники с поля боя.

Министр иностранных дел Украина Дмитрий Кулеба 15 ноября заявил в Брюсселе на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, что считает небезопасным соседство с Белоруссией, поэтому Киев будет укреплять это направление. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что политические отношения Минска и Киева находятся на самом низком уровне по вине украинских властей. Сложности в двусторонних контактах начались после отказа Украины признать итоги президентских выборов в Белоруссии.