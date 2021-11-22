Президент Румынии поручил врио главы Минобороны сформировать правительство

БУХАРЕСТ, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис поручил в понедельник по итогам консультаций с парламентскими политическими партиями сформировать правительство Николае Чукэ (Национал-либеральная партия), который в настоящее время временно исполняет обязанности министра национальной обороны. Об этом глава государства сообщил в заявлении для прессы, которое транслировалось онлайн на сайте президентской администрации.

"Я поручаю Николае Чукэ сформировать правительственную команду и получить в парламенте Румынии вотум доверия", - сказал он.

Парламент Румынии 5 октября объявил правительству Флорина Кыцу вотум недоверия, кабинет стал называться временным, а его полномочия в соответствии с конституцией были урезаны.

После этого были предприняты две попытки сформировать правоцентристское правительство, которые закончились неудачей, так как в поддержку нового кабинета не удавалось собрать парламентское большинство. Тогда было принято решение об образовании коалиционного правительства с комфортным большинством в парламенте (более 300 голосов при большинстве в минимум 234 голоса).

В этот кабинет войдут представители правоцентристской НЛП, левоцентристской Социал-демократической партии (СДП), Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) и группы национальных меньшинств.

Между тем еще недавно либералы именовали социал-демократов "токсичной партией", "уголовниками" и "красной чумой", в их партийных документах прямо запрещался политический диалог с ними. Поэтому неожиданный и противоестественный союз двух партий, представляющих противоположные стороны политического спектра и называющих себя заклятыми врагами, вызвал жесткую критику в обществе, приведя к выводу о беспринципности нынешнего румынского политического класса, единственная цель которого - сохранить власть.

Затяжные переговоры

В результате переговоров, продолжавшихся две недели, лидерам НЛП, СДП, ДСВР и группы национальных меньшинств удалось согласовать программу правления, политическое соглашение о функционировании коалиции и состав кабинета, а также кандидатуру на пост премьер-министра, что позволило провести консультации с президентом, которому принадлежит право назначения премьера.

В ходе этих переговоров социал-демократы настаивали на повышении зарплат, пенсий и пособий, а также на введении прогрессивного подоходного налога и в особенности налога на особо высокие доходы и состояния, а либералы, главным образом, на упразднении отдела по расследованию правонарушений в системе правосудия (то есть правонарушений, совершенных судьями и прокурорами) в Генеральной прокуратуре.

Стороны договорились, что представители НЛП и СДП будут исполнять обязанности премьер-министра поочередно по 18 месяцев, и в последний момент было решено, что первым этот пост займет представитель НЛП - Николае Чукэ.

54-летний генерал в отставке уже занимал в течение двух недель в 2020 году пост временного премьер-министра в результате ухода с этого поста Людовика Орбана. В 2015-2019 годах Чукэ был начальником Штаба обороны (генштаба), в 2019 году ушел в отставку. С 2019 года - министр национальной обороны, в результате парламентских выборов 2020 года - сенатор. Президент Йоханнис уже поручал ему 21 октября сформировать кабинет, но тогда Чукэ не удалось собрать парламентское большинство.

Либералы и социал-демократы также согласились, что когда у одной партии будет должность премьера, то у другой - пост министра финансов, они скрупулезно поделили должности госсекретарей (заместителей министров), председателей парламентских комиссий, уездных префектов.

Общество критикует политиков

Переговорный процесс подвергся в обществе жесткой критике: многие утверждали, что его участников интересует не ситуация в стране, а места в правительстве. Многие, прежде всего прежние союзники либералов из "Союза за спасение Румынии" и числа сторонников экс-премьера и вышедшего из партии ее бывшего лидера Людовика Орбана, протестовали и против самой коалиции НЛП с СДП, считая что так власти "поступились принципами". Судя по всему, они составят в парламенте костяк оппозиции новой правящей коалиции.

Обозреватели пророчат коалиции небольшую продолжительность жизни и сомневаются, что принцип ротации будет функционировать, предполагая, что назначенный первым премьер не уступит своего кресла до парламентских выборов 2024 года.

Новый кабинет

В новом правительстве будет на два министерства больше: появились министерство исследований и цифровизации, а также малых и средних предприятий и туризма.

По словам представителей партий - участниц новой коалиции, СДП получит в нем девять министерств и должность генерального секретаря кабинета, НЛП - восемь портфелей, ДСВР - 3. Экономические министерства (Минфин, Минтранс), а также Минобороны уйдут к СДП, тогда как НЛП, помимо поста премьера, получит портфели руководителей МИД, МВД, Минюста.

Достигнут компромисс и по поводу отдела по расследованию правонарушений в системе правосудия: решено его распустить и создать взамен "другую структуру".

Ожидается, что голосование в парламенте по программе и составу коалиционного правительства будет проведено в четверг.