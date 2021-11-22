МИД Китая впервые прокомментировал ситуацию с теннисисткой Пэн Шуай

ПЕКИН, 22 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в понедельник на брифинге впервые за последние две недели прокомментировал ситуацию вокруг исчезновения китайской теннисистки Пэн Шуай.

"Этот вопрос не касается внешней политики. Уверен, вы также отметили, что недавно она приняла участие в публичных мероприятиях", - сказал он, не назвав имени Пэн Шуай.

Тем не менее дипломат оставил без ответа вопросы журналистов о том, как Китай планирует реагировать на озабоченность МИД Франции, Великобритании и Госдепартамента США в связи ситуацией вокруг спортсменки.

Ранее Чжао Лицзянь и его коллега Ван Вэньбинь на протяжении более двух недель отказывались комментировать практически ежедневные вопросы иностранных журналистов о спортсменке, ссылаясь на то, что они не относятся к ведению внешнеполитического ведомства. При этом любые упоминания Пэн Шуай или вопросы о ее судьбе и местонахождении не были включены ни в одну из официальных стенограмм пресс-конференций МИД КНР на сайте ведомства с 3 по 19 ноября. Поисковая система Baidu также не выдает ни одной публикации о спортсменке за последний месяц.

В воскресенье Пэн Шуай впервые за несколько недель появилась на публике - она приняла участие в церемонии открытия финала соревнований по теннису среди подростков в Пекине. При объявлении ведущим ее имени Пэн Шуай выглядела немного скованно, она поприветствовала зрителей рукой и поклонилась трибунам.

В воскресенье президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах провел беседу с Пэн Шуай по видеосвязи. Она сообщила, что находится в безопасности, но попросила соблюдать ее конфиденциальность. Пэн Шуай рассказала, что живет в своем доме в Пекине и сейчас предпочитает проводить время с друзьями и семьей, а также планирует продолжить заниматься теннисом. В конце разговора Бах пригласил Пэн Шуай на обед, когда он прибудет в Пекин в январе следующего года. Теннисистка ответила согласием.

Исчезновение спортсменки

2 ноября Пэн Шуай разместила на своей странице в сообщение, в котором обвинила высокопоставленного китайского партийного и государственного чиновника в принуждении к интимной связи. Спустя некоторое время сообщение было удалено, однако его содержание распространилось в социальных сетях. После чего комментарии на странице 35-летней спортсменки были отключены, а сама страница перестала отображаться в поиске Weibo и Baidu. Несмотря на обсуждение этой темы в социальных сетях, китайские СМИ воздержались от публикаций о скандале.

Пэн Шуай является бывшей первой ракеткой мира в парном разряде. Спортсменка выиграла 23 титула на турнирах под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), в том числе два турнира Большого шлема. В одиночном разряде на счету китаянки две победы на турнирах WTA.