В Болгарии начинаются переговоры по вопросу формирования нового правительства

СОФИЯ, 22 ноября. /ТАСС/. Рабочие группы от победившего на досрочных парламентских выборах блока "Продолжаем перемены" (ПП), а также Болгарской социалистической партии, партии "Есть такой народ" и блока "Демократическая Болгария" начинают во вторник переговоры по подготовке коалиционного соглашения и формированию нового правительства страны.

Как сообщает в понедельник болгарское Darik Radio, на первом этапе пройдет обсуждение проблем по 18 направлениям развития страны - от энергетики и судебной системы до вопросов внешней политики. В каждой из встреч будут участвовать лидеры "ПП" Кирил Петков или Асен Василев, а также по одному эксперту от каждого политического объединения.

Предполагается, что все встречи будут транслироваться в прямом эфире на сайте ПП и в социальных сетях. Дискуссии пройдут с 23 по 27 ноября, после чего начнутся переговоры о персональном составе правительства.

Блок "Продолжаем перемены" стал победителем досрочных парламентских выборов 14 ноября и заявил о намерении фактически любой ценой сформировать новое правительство страны. Предварительные переговоры лидеров представленных в новом парламенте политических партий показали, что у ПП есть реальный шанс договориться о коалиции из четырех объединений, которые обеспечат в парламенте стабильное большинство, и формировании нового правительства. Всего в новом парламенте будут работать представители семи партий.