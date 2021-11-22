В Еврокомиссии прокомментировали столкновения полиции и митингующих в Нидерландах

БРЮССЕЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Применение полицией силы в отношении протестующих против антикоронавирусных ограничений в Евросоюзе могут оценивать только власти входящих в сообщество стран, обязанные не допускать беспорядков. Об этом заявила в понедельник официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, комментируя уличные столкновения в Нидерландах, в которые вылились акции протеста против новых санитарных ограничений.

"Только власти и суд Роттердама имеют полномочия расследовать и дать ответ на вопрос, насколько пропорциональным было применение силы полицией. По этому вопросу нам нечего добавить. Право на проведение манифестаций - фундаментальное право граждан, но насилие на улицах неприемлемо. Обязанность национальных властей стран ЕС заключается в обеспечении правопорядка", - сказала она.

"Поскольку Еврокомиссия не присутствовала на месте [беспорядков] и не является полицейской организацией, она находится не в лучшем положении [чтобы комментировать действия полиции государств ЕС]. Я могу только сказать, что мы придерживаемся ряда принципов, в частности права на мирные манифестации, общее соблюдения фундаментальных прав граждан и пропорциональности любых ответных действий силами правопорядка. Однако поддержание общественного порядка находится строго в компетенции национальных властей [государств ЕС], находится под надзором национальных судов, и Еврокомиссия находится не в лучшем положении, чтобы давать конкретные комментарии", - сказал в свою очередь представитель Еврокомиссии Адальберт Янс.

Беспорядки в минувшие выходные охватили сразу несколько голландских городов. Протестующие били витрины магазинов, закидывали полицейских камнями и запускали в их сторону фейерверки. В пятницу в Роттердаме полиции даже пришлось стрелять на поражение, чтобы оттеснить агрессивно настроенную молодежь. Сообщается, что как минимум три человека получили огнестрельные ранения, травмы также получили несколько сотрудников правоохранительных органов. Всего за три ночи было задержано около 130 человек, многие из которых являются несовершеннолетними.

Недовольство у протестующих вызывают коронавирусные ограничения, введенные правительством из-за резкого роста числа случаев заражения и госпитализации, а также планы властей ввести так называемую систему 2G, при которой санитарный пропуск будет выдаваться только переболевшим ковидом или прошедшим вакцинацию людям, но не тем, кто сдал отрицательный тест на коронавирус.

В Брюсселе в воскресенье также прошла манифестация против антиковидных мер, в которой приняли участие свыше 35 тыс. человек. Разрешенная акция протеста вылилась в беспорядки в Европейском квартале Брюсселя, для усмирения которых полиция использовала водометы и слезоточивый газ. В результате столкновений три сотрудника полицейских спецподразделений получили ранения, до 40 человек арестованы.