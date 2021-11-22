Канцлер Австрии пригрозил последствиями причастным к нарушениям прав человека в Белоруссии

ВЕНА, 22 ноября. /ТАСС/. Нарушающие права человека в Белоруссии рано или поздно понесут ответственность за свои действия. Об этом заявил в понедельник канцлер Австрии Александер Шалленберг на пресс-конференции в Вене по итогам международной конференции по Белоруссии, которая была организована австрийским МИД.

Канцлер Австрии приветствовал решение Европейского союза ввести новые санкции против лиц в Белоруссии, которые несут ответственность за миграционный кризис на границе с ЕС. По его словам, Евросоюз с октября 2020 ввел уже пять пакетов санкций против Белоруссии.

"Для нас очень важно, что мы хотим продолжить борьбу с безнаказанностью. Исполнители тяжких нарушений прав человека должны знать, что в один день, рано или поздно, они понесут ответственность за их действия. В ситуации с Белоруссией не будет безнаказанности", - сказал канцлер Австрии.

Шалленберг при этом добавил, что санкции не могут быть единственным инструментом в отношении Белоруссии, потому что Европа поддерживает диалог с гражданским обществом, оппозицией и неправительственными организациями.

В понедельник в виртуальном формате прошла организованная МИД Австрии так называемая международная конференция по Белоруссии. За закрытыми от прессы дверями глава МИД Австрии Михаэль Линхарт, канцлер Александер Шалленберг и экс-кандидат в белорусские президенты Светлана Тихановская обсудили вместе с другими европейскими представителями в онлайн-формате внутриполитическую ситуацию в Белоруссии.