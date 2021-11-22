В ДНР заявили, что не допустят разрешения конфликта в Донбассе военным способом

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Киев не оставляет надежды урегулировать конфликт в Донбассе военным способом, но Донецкая народная республика этого не допустит. Об этом в понедельник заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью телеканалу "Россия-24".

"Наши военнослужащие вынуждены находиться в тонусе. Да, Киев не оставляет надежду разрешить конфликт военным способом. А с учетом того, что Резников [Алексей Резников] был назначен министром обороны, это про хорватский сценарий. Они об этом мечтают. Мы этого не допустим, но для этого нужно быть готовыми, что Донбасс и делает", - сказал он.

По словам Пушилина, Донбасс вынужден быть готовым, и по факту давно готов, к полномасштабным боевым действиям. Поскольку еще с 2015 года, когда вторые Минские соглашения перестали работать, полноценного перемирия, о котором договаривались, по сей день не наступило. "Донбасс вынужден был модернизировать свою армию. Сейчас у нас не просто разрозненные отряды ополченцев, это по факту армия со всеми параметрами, которые есть в любом признанном государстве", - отметил он.

В Донбассе с конца февраля, несмотря на действие дополнительных мер по контролю за перемирием, возобновились интенсивные перестрелки. Ситуация обострилась после захвата 13 октября украинскими силовиками офицера представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. В ДНР и ЛНР отмечают, что Киев целенаправленно провоцирует эскалацию конфликта.

Дополнительные меры по контролю за перемирием, действующие в Донбассе с 27 июля 2020 года, включают запрет на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. За нарушение режима тишины мерами предусмотрена дисциплинарная ответственность, а ответный огонь допускается только при прямом приказе командования.

Хорватский сценарий - военная операция вооруженных сил Хорватии "Буря" в конце 1995 года, в ходе которой были убиты и пропали без вести около 2 тыс. человек, почти 250 тыс. стали беженцами. В Хорватии операцию "Буря" считают освобождением от сербского влияния.