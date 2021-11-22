Переговоры Путина и Вучича пройдут в Сочи

БЕЛГРАД, 22 ноября. /ТАСС/. Переговоры президентов России Владимира Путина и Сербии Александара Вучича пройдут в четверг в Сочи. Об этом заявил в понедельник журналистам сербский лидер.

"До поездки в Сочи, а я еду в Сочи, а не в Москву, я встречусь с [сербским членом Президиума Боснии и Герцеговины] Милорадом Додиком. Он представляет другую страну, вместе мы не едем", - сказал Вучич, отвечая на вопрос, верно ли, что Додик отправится на переговоры с Путиным вместе с сербским президентом.

Ранее Вучич заявлял, что на встрече с Путиным 25 ноября в Москве планирует обсудить цену на газ для Сербии. По его словам, в качестве первого предложения Белград получил формулу, при которой цена за газ для сербской стороны достигала бы $780-790 за 1 тыс. куб. м. Сербский президент признал, что республика не сможет выдержать такую цену. 7 октября на заседании Российско-сербского межправкомитета вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что надеется на заключение до конца года долгосрочного договора на поставку газа из России в Сербию.