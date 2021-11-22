Депутат Рады заявил, что дело в отношении Медведчука основано на смонтированных пленках

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Уголовное дела против главы политсовета парламентской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука основано на смонтированных пленках, которые в судах признаны незаконными. Об этом заявил в понедельник депутат Рады от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Мало того, что пленки, на которых основаны обвинения против Виктора Медведчука, добыты с нарушением порядка сбора доказательств, а значит, должны быть признаны недопустимыми доказательствами, эти пленки еще и смонтированы, о чем свидетельствует заключение экспертизы", - отметил Кузьмин в сообщении на сайте партии.

По его словам, все дело Медведчука основывается на экспертизах пленок с записями переговоров политика с различными чиновниками РФ. "Но специалисты знают, что самих пленок или записей разговоров недостаточно. Эти пленки или эти записи должны быть добыты с соблюдением всех процессуальных процедур, прописанных в законе. И если допущено хотя бы незначительное нарушение в процессе сбора доказательств, то такие пленки не могут быть положены в основу обвинительного приговора, подчеркнул парламентарий. По этому поводу есть решение Конституционного суда, которое прямо говорит о том, что нарушение порядка сбора доказательств влечет за собой признание этих доказательств недопустимыми".

Кузьмин отметил, что в деле Медведчука фигурируют записи, которые, "во-первых, собраны незаконно, в нарушение существующего порядка, без санкции суда, без согласования с уполномоченным прокурором. А самое пикантное то, что эти записи были обнародованы генеральным прокурором незаконно".

По словам политика, осталась незамеченной многими важная деталь: в соответствии с заключением экспертизы эти пленки смонтированы. "Во всей этой череде беззакония осталось незамеченным, что в заключении экспертизы, которую провели по инициативе адвокатов, говорится, что эти записи смонтированы. Представляете абсурдность ситуации: смонтированные, склеенные из разных разговоров записи поданы генеральным прокурором как доказательства по уголовному делу. При этом в деле отсутствует разрешение суда на проведение этих записей, отсутствуют оригиналы записей, эксперты исследовали копии, что недопустимо, отсутствует разрешение на рассекречивание этих материалов", написал депутат.

Экспертиза у своих

Кузьмин сообщил, что для того, чтобы легализовать эти записи, "придать им видимость законности, Служба безопасности (СБУ) абсолютно незаконно (а незаконно потому, что в отношении народного депутата имеют право вести расследование только следователи центрального аппарата Госбюро расследований (ГБР) прямая норма закона) назначила экспертизу этих пленок подчиненному СБУ "Институту судебных экспертиз СБУ". По словам политика, все эксперты этого института являются военнослужащими и подчиненными СБУ. "Эти эксперты и составили заключения, о которых говорила генпрокурор. Это явное нарушение закона, которое понятно даже студенту. Более того, есть несколько судебных решений, подтверждающих незаконность проведенных СБУ экспертиз. Скажу больше: есть несколько судебных решений, обязывающих ГБР и Генеральную прокуратуру провести повторную экспертизу этих пленок в независимом экспертном учреждении. Но прокуроры ГПУ и следователи ГБР саботируют выполнение решения суда и не назначают экспертизу независимым экспертам", подчеркнул Кузьмин.

В связи с этим депутат напомнил, что за неисполнение решения суда предусмотрена уголовная ответственность, как и за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Дело Медведчука

Сотрудники правоохранительных органов Украины 11 мая провели обыски в доме Медведчука и в офисе партии. Позже ему предъявили обвинения по статьям "Государственная измена" и "Нарушение законов и обычаев войны". Печерский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В октябре этого года ему было предъявлено еще одно обвинение по статьям "Государственная измена" и "Содействие деятельности террористических организаций". По версии следствия, он якобы причастен к поставке угля из неподконтрольных Киеву районов Донбасса в конце 2014 года - начале 2015 года на сумму более 200 млн гривен (около 7,6 млн долларов). 2 ноября Печерский райсуд избрал Медведчуку новую меру пресечения в виде личного обязательства по уголовному делу о государственной измене. Однако он продолжит находиться под круглосуточным домашним арестом по другому уголовному делу. Суд также обязал политика сдать все документы, которые разрешают выезд за рубеж. В ходе судебного заседания Медведчук повторил в суде свою позицию о том, что он считает это уголовное дело против него сфальсифицированным, а сам процесс - политическими репрессиями.