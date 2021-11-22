Минск обратится к Варшаве с запросами о правовой помощи по делу о событиях на границе

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Следственный комитет Белоруссии обратится к Польше с запросами об оказании правовой помощи по уголовному делу о событиях на белорусско-польской границе. Об этом сообщил в понедельник Следственный комитет республики в своем Telegram-канале .

"Чувствуем себя как на войне". Поляки на границе с Белоруссией — о наплыве мигрантов

"По данному уголовному делу следствие готовит ряд просьб об оказании международной правовой помощи для установления истины", - отмечается в сообщении.

Глава ведомства Дмитрий Гора уточнил, что запросы будут направлены польской стороне. "Потерпевшими по уголовному делу признаны 132 человека, в том числе 23 ребенка в возрасте от года до 14 лет. По каждому случаю назначена судебно-медицинская экспертиза", - отметил глава следственного ведомства, которого цитирует агентство БелТА.

Гора добавил, что у пострадавших зафиксированы различные виды травм. "Это химические ожоги, телесные повреждения, у одного из пострадавших есть подозрение на перелом ребер", - пояснил глава СК. У основной же массы пострадавших, по его словам, - "повреждения органов дыхания в результате применения сильнодействующих ядовитых веществ". Глава СК подчеркнул, что каждому факту противоправных действий польской стороны будет дана правовая оценка.

По словам Горы, сейчас следствием проверяется версия о том, что "действия польских властей были заранее спланированы". "Потому что к тому моменту, когда 16 ноября беженцы прибыли в пункт пропуска, там уже были сосредоточены польские силовики. Это может свидетельствовать о том, что это была заранее спланированная провокация", - сказал глава СК Белоруссии.

Ранее Следственный комитет Белоруссии по факту стычек мигрантов с польскими силовиками 16 ноября в пункте пропуска "Брузги" возбудил уголовное дело по факту преступлений против безопасности человечества.