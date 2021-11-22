Постпред РФ: ВПП запустила международную коалицию в поддержку программ школьного питания

РИМ, 22 ноября. /Корреспондент ТАСС Вера Щербакова/. Всемирная продовольственная программа (ВПП) запустила международную коалицию в поддержку программ школьного питания, которая во многих странах является действенным средством борьбы с голодом. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал в понедельник постоянный представитель России при Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и других международных организациях в Риме Виктор Васильев, подводя итоги прошедшей ежегодной сессии Исполнительного совета ВПП.

"Саммит ООН по продовольственным системам, который прошел в сентябре в Нью-Йорке, отчасти ставил задачу практических действий по борьбе с голодом. И одним из таких направлений являются программы школьного питания, которые осуществляются практически во всем мире. В ходе сессии Исполнительного совета состоялся запуск Международной коалиции в поддержку этих программ", - рассказал дипломат.

Он уточнил, что инициатором такой коалиции был президент Франции Эмманюэль Макрон. "К этой инициативе подключились уже порядка 60 государств мира. В том числе о своей заинтересованности заявила Россия", - добавил Васильев.

Он пояснил, что сами программы ВПП осуществляется во многих странах мира. Россия, в частности, за последние годы на них выделила более 130 млн долларов по линии ВПП. Наиболее активно Россия участвует в их реализации в странах ближнего зарубежья - в Киргизии, Таджикистане, Армении, а также на других континентах - в Южной Америке в Венесуэле и на Кубе, на Ближнем Востоке.

"На Африканском континенте, в Сирии, Йемене, Афганистане, - рассказал постпред, - эти программы не просто обеспечение детей здоровым питанием. Зачастую школа - это единственное место, где дети могут получить пропитание, и это в свою очередь стимул для обеспечения посещения школ. Таким образом, это спасает детей и от голода, и от попадания в сети террористических и преступных группировок".

Кроме того, в ходе сессии исполнительного совета была утверждена стратегия деятельности ВПП до 2026 года. В прошлом году ВПП была удостоена Нобелевской премии мира.