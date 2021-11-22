МИД ДНР призвал Киев приступить к диалогу с Донбассом

ДОНЕЦК, 22 ноября. /ТАСС/. МИД Донецкой народной республики (ДНР) призвал Киев прекратить заниматься дезинформацией и вступить в прямой диалог с республиками Донбасса.

"Киеву нужно заканчивать с дезинформацией и приступать к диалогу с Донбассом", - говорится в заявлении, размещенном в понедельник в Telegram-канале ведомства.

Как отмечается в документе, после недавних публичных заявлений главы МИД Украины [Дмитрия Кулебы] "создается впечатление, что главной целью его деятельности на высоком посту является завоевание титула чемпиона по самым неправдоподобным и противоречащим действительности высказываниям". По мнению МИД ДНР, иначе сложно объяснить, по каким причинам он озвучивает откровенную дезинформацию.

"Нам крайне интересно, в каком конкретно документе минского пакета, как утверждает шеф украинской дипломатии, "зафиксирована роль России как стороны конфликта в Донбассе". Призываем господина Кулебу не быть голословным и в следующем своем медийном опусе сопровождать приведенные тезисы ссылками на фактические источники, <...> где нет ни слова о статусе России как стороны конфликта или о ее обязательствах по урегулированию", - отмечается в заявлении.

В МИД ДНР озадачены, насколько хорошо Кулеба ознакомлен с текстом Минских соглашений, в которых как раз зафиксировано, что сторонами конфликта с исключительным мандатом на его урегулирование являются Киев и Донбасс и призывают украинского министра вновь внимательно прочитать все официальные документы по урегулированию в Донбассе. "Надеемся, что после внимательного прочтения этих документов украинские дипломаты будут реже попадать в неудобные положения, связанные с некорректным изложением информации", - отметили в МИД ДНР.

В заключение в ведомстве ДНР адресовали властям Украины вопрос: "А что именно предпринимает украинский президент для того, чтобы, как утверждает господин Кулеба, сделать свою страну "максимально сильной"? Возможно, отмечается в заявлении, украинские власти полагают, что своей агрессией в Донбассе демонстрируют такую "силу" Украины? "Если украинский министр так считает, то тогда еще один вопрос персонально к нему: "Вы действительно до сих пор не понимает, почему жители Донбасса предпочли в 2014 году не иметь ничего общего с украинской властью", - говорится в заявлении.

Конфликт в Донбассе

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года и отстранения от власти президента Виктора Януковича на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. В ответ киевские власти в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе. Массированные обстрелы жилых кварталов, в том числе с применением авиации, привели к масштабной гуманитарной катастрофе в регионе. В результате вооруженного конфликта погибли уже более 14 тыс. человек с обеих сторон, несколько десятков тысяч получили ранения. До полутора миллиона человек стали внутренними переселенцами. В феврале 2015 года в Минске был подписан план мирного урегулирования, получивший название Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, который объединил в единое целое и уточнил все прежние договоренности, достигнутые сторонами на минской площадке с сентября 2014 года.

В качестве первых шагов этот документ предполагает прекращение огня и отвод вооружений от линии соприкосновения сторон в зоне конфликта. Затем должны последовать амнистия всех участников событий в Донбассе, обмен пленными по формуле "всех на всех", возобновление экономических связей. Но главное - это проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и проведение там новых выборов.

Однако до сих пор весь этот план остается нереализованным. Украинская сторона еще при прежнем президенте Петре Порошенко полностью отказалась от выполнения политической части соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. С приходом к власти администрации Владимира Зеленского мало что изменилось. Киев по-прежнему не готов вносить изменения в конституцию и предоставлять особый статус Донбассу, настаивает на передаче ему контроля за участком границы с РФ, хотя это должно произойти только после выборов, а также требует разоружения Народной милиции республик и ликвидации самих ДНР и ЛНР.