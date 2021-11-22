Президент Вьетнама посетит Россию с официальным визитом

ХАНОЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук в ближайшее время посетит Россию с официальным визитом. Об этом сообщил в понедельник МИД СРВ.

"По приглашению президента Швейцарской Конфедерации Ги Пармелена и президента Российской Федерации Владимира Путина президент СРВ Нгуен Суан Фук во главе высокопоставленной вьетнамской делегации посетит с официальными визитами Швейцарию и Россию в период с 25 ноября по 2 декабря 2021 года", - говорится в коммюнике вьетнамского внешнеполитического ведомства.