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Президент Вьетнама посетит Россию с официальным визитом

Как сообщили в МИД страны, визит состоится в период с 25 ноября по 2 декабря

ХАНОЙ, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Нгуен Суан Фук в ближайшее время посетит Россию с официальным визитом. Об этом сообщил в понедельник МИД СРВ.

"По приглашению президента Швейцарской Конфедерации Ги Пармелена и президента Российской Федерации Владимира Путина президент СРВ Нгуен Суан Фук во главе высокопоставленной вьетнамской делегации посетит с официальными визитами Швейцарию и Россию в период с 25 ноября по 2 декабря 2021 года", - говорится в коммюнике вьетнамского внешнеполитического ведомства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияШвейцарияВьетнамНгуен Суан Фук
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