Власти Великобритании еще не приняли решения о дипломатическом бойкоте Олимпиады в КНР

ЛОНДОН, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Великобритании еще не приняли окончательного решения относительно возможного дипломатического бойкота предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине в 2022 году в знак протеста против ситуации с правами человека в Китае. Об этом в понедельник заявил представитель канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона.

"Никакого решения касаемо присутствия членов правительства [Великобритании] на Олимпийских играх пока что не было принято. При этом премьер-министр не поддерживает спортивный бойкот. Мы продолжим осуждать случаи нарушения прав человека, если мы видим, что они имеют место быть в том числе в Китае", - отметил представитель Джонсона, слова которого приводит агентство Reuters.

20 ноября газета The Times сообщила, что британское правительство рассматривает возможность дипломатического бойкота Олимпиады в Пекине. По ее данным, в кабмине развернулась "активная дискуссия" о том, следует ли Соединенному Королевству последовать примеру США, которые ранее объявили о возможности дипломатического бойкота Олимпийских игр.

В июле депутаты Палаты общин британского парламента приняли заявление с призывом объявить дипломатический бойкот Олимпиады в связи с нарушениями прав человека в Китае. Как говорилось в распространенном документе, который юридически ни к чему не обязывает правительство, должностным лицам Соединенного Королевства следует отказаться от приглашения посетить Олимпиаду, если власти КНР "не положат конец бесчинствам" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Кроме того, в заявлении содержится призыв к Пекину отменить санкции, наложенные на ряд британских парламентариев.

С призывами бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Поводом стали приписываемые КНР массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Пекин последовательно выступает категорически против политизации спорта отдельными странами и организациями, пытающимися под лозунгом защиты прав человека срывать крупные состязания и вмешиваться во внутренние дела других государств.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.