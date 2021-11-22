Глава МИД Украины утверждает, что в Болгарии заверили о неизменности позиции по Крыму

КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. МИД Украины получил от многих официальных представителей Болгарии заверения в неизменности позиции страны по отношению к территориальной принадлежности Крыма. Об этом в понедельник сказал журналистам глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

"Мы не только словами отреагировали, потому что вызов посла Болгарии в МИД - это действие в дипломатии, а не слова, и за последние два дня мы получили от многих официальных представителей Болгарии заверение в неизменности позиции Болгарии по территориальной принадлежности Крыма", - цитирует Кулебу агентство Укринформ.

По словам Кулебы, "в МИД разберутся, как двигаться дальше в этом вопросе", подчеркнув, что Киев не будет оставлять подобные комментарии без ответа.

Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что считает Крым "российской территорией", а антироссийские санкции ЕС - неэффективными. 19 ноября МИД Украины пригласил посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева в связи с высказываниями главы государства. В понедельник ЦИК Болгарии объявила окончательные результаты президентских выборов, согласно которым Радев переизбран на второй срок.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.