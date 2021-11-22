Президент Литвы: никаких соглашений с Минском о распределении мигрантов по странам ЕС нет

ВИЛЬНЮС, 22 ноября. /ТАСС/. Никакие договоренности с Белоруссией о распределении по странам Евросоюза нелегальных мигрантов из Азии и Африки, застрявших с белорусской стороны на границе с Литвой и Польшей, не заключались. Об этом в понедельник заявил журналистам литовский президент Гитанас Науседа.

Он сообщил, что в телефонном разговоре с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель обсудил круг тем, которые та затронула на прошлой неделе в беседе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. "Никаких договоренностей о распределении мигрантов - ни 5 тыс., ни 2 тыс. - не было. Целью канцлера было разрешение гуманитарного кризиса", - сказал он.

В рамках этой задачи, по словам Науседы, необходимо добиться прекращения авиарейсов, которыми в Белоруссию прибывают нелегалы, и организовать вывозные рейсы.

Технические консультации

Технические консультации Евросоюза с Белоруссией по вопросу урегулирования миграционного кризиса начнутся в ближайшее время, заявил Науседа. "Переговоры вот-вот начнутся, и Литва, по моему убеждению, примет в них активное участие, чтобы обоснованно обозначить красные линии, которые нельзя переступать, чтобы не было и речи о признании законности президента Белоруссии [Александра Лукашенко]", - утверждал он.

Как подчеркнул Науседа, пора переходить от двусторонних контактов с белорусскими властями к многосторонним. "Это необходимо, чтобы не возникало каких-то подозрений, что кто-то что-то делает за спинами других. Такие задачи не на политическом, а на техническом уровне вполне могли бы выполнить институты ЕС", - сказал президент.

Литовские политики подчеркивают, что в любых более-менее значимых контактах с Минском непременно должны участвовать Вильнюс, Варшава и Рига. Как они отмечают, было бы странно договариваться о разрешении кризисной ситуации без участия стран, которые ею затронуты.

О кризисе на границе

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. В Вильнюсе считают, что миграционный кризис спровоцирован Минском, и называют это гибридной атакой на Литву за политическую линию по поддержке белорусской оппозиции. С августа литовские силовые структуры стали вытеснять пытающихся перейти границу мигрантов назад в Белоруссию. Тогда они стали пытаться проникнуть в ЕС через Латвию и Польшу.

Кризис резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Страны ЕС обвиняют Минск в намеренной эскалации кризиса. Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.