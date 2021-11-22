Глава МВД Молдавии заявила, что ведомство получит доступ к базе данных ФБР

КИШИНЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Молдавия получит доступ к базе данных ФБР, что поможет эффективней бороться с преступностью. Об этом сообщила в понедельник министр внутренних дел республики Анна Ревенко на брифинге по итогам ее четырехдневного визита в США.

"Мы договорились с представителями ФБР заключить соглашение об обмене биометрическими и другими данными. После этого нам предоставят возможность обращаться к базе данных бюро, в которой находится около 80 млн имен", - сказала министр. По ее словам, в будущем году представители Минобороны США проведут оценочную миссию в Молдавии, по итогам которой республике будет выделено специальное оборудование и средства, позволяющие укрепить безопасность границ.

"США рассмотрят возможность предоставления американской помощи в виде оборудования, материалов, технологий и обучения. Это поможет обеспечить безопасность границ республики, усилит потенциал пограничников по предотвращению, обнаружению и запрещению оборота оружия массового уничтожения и связанных с ним материалов и технологий", - пояснила министр. Она подчеркнула, что в ходе визита была достигнута договоренности расширить программы подготовки сотрудников МВД Молдавии в Академии ФБР в Куантико и в Международной академии правоохранителей в Будапеште.