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США рассчитывают на усиление стратегического партнерства с Грузией

Госсекретарь США Энтони Блинкен поблагодарил республику за помощь в эвакуации людей из Афганистана

ТБИЛИСИ, 22 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен направил письмо вице-премьеру Грузии, главе МИД Давиду Залкалиани, в котором поблагодарил республику за помощь в эвакуации людей из Афганистана. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба МИД Грузии.

"Я присоединяюсь к вам и грузинскому народу, отдаю честь 32 грузинам, которые пожертвовали собой, а также тем более 300 человек, которые получили ранения, защищая наши общие ценности. США очень ценят наше стратегическое партнерство с Грузией и лидерство Грузии в контексте решения глобальных и региональных проблем. Мы ожидаем усиления нашего стратегического партнерства для укрепления наших общих интересов", - приводит пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства отрывок из письма, в котором Блинкен от имени США благодарит Грузию за участие в миссиях в Афганистане.

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну.

26 августа власти Грузии сообщили, что разместили на территории тбилисского международного аэропорта военно-транспортные самолеты НАТО, которые летали в Кабул для эвакуации людей или иных гуманитарных целей. Рядом с аэропортом был создан региональный транзитный узел с участием грузинских, норвежских и шведских военнослужащих. Помимо этого там был развернут медпункт для оказания первой помощи. За это время из Афганистана через Грузию были эвакуированы более 2,5 тыс. человек.

Теги
АфганистанСШАГрузияБлинкен, Энтони
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