КИЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Украина меняет стратегию обустройства границ, чтобы навести порядок в пунктах пропуска, заявил в понедельник премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Мы меняем стратегию обустройства наших границ. В Мининфраструктуры будет создан соответствующий департамент, который будет заниматься гражданской инфраструктурой на границе, чтобы мы наконец-то навели порядок на пунктах пропуска", - отметил премьер-министр в сообщении на правительственном портале.

Он напомнил, что на прошлой неделе правительство выделило 21 млн гривен (около $800 тыс.) на укрепление границы. "21 млн гривен - начальная сумма, которая будет использоваться на строительство специальных укрепляющих сооружений, а также на увеличение количества пограничных войск на соответствующих участках границы Украины. Средства будут добавляться по мере необходимости", - сказал Шмыгаль.

В пятницу, 19 ноября, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, выступая в Верховной раде, сообщил, что на обустройство границы с Россией и Белоруссией необходимо 17 млрд гривен (более $640 млн). При этом министр подчеркнул, что Украина будет оснащать свою границу только "современными инженерными сооружениями".

Ранее Монастырский сообщил, что в случае обострения ситуации с мигрантами Киев может перебросить к границе с Белоруссией до 8,5 тыс. человек дополнительного личного состава различных силовых ведомств, а также 15 вертолетов. Вместе с тем представители властей заявляют, что ситуация на украинско-белорусской границе остается спокойной.

На границе Белоруссии с Польшей, Латвией и Литвой, куда с начала года устремились мигранты, возник кризис, который обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, пытаясь попасть на территорию Польши, однако польские силовики не пускают мигрантов. Белорусская сторона поддерживает беженцев, подвозя дрова, воду и оказывая медпомощь нуждающимся. Страны ЕС обвинили Минск в намеренной эскалации кризиса и призвали к введению санкций. Белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.