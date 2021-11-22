В пресс-службе президента Болгарии разъяснили его позицию по Крыму

СОФИЯ, 22 ноября. /ТАСС/. Пресс-служба президента Болгарии Румена Радева представила в понедельник позицию главы государства в связи с интерпретацией СМИ его высказываний о Крыме во время теледебатов в рамках предвыборной кампании.

"С юридической точки зрения Крым принадлежит Украине, и наша страна неоднократно высказывалась в поддержку ее суверенитета и территориальной целостности. В то же время, как президент Румен Радев подчеркнул в предвыборных дебатах, в настоящее время Крым контролируется Россией и более чем ясно, что эту проблему нельзя решить силовым путем", - говорится в сообщении.

В пресс-службе президента Болгарии отметили, что он опасается "возможной эскалации" в регионе, в том числе на востоке Украины, и призывает "к адекватным мерам по укреплению доверия и диалога, которые приведут к снижению уровня конфронтации и создадут предпосылки для мирного решения конфликта".

Высказывания Радева

Во время теледебатов 18 ноября Румен Радев заявил, что Россия не может быть врагом Болгарии, и высказался за диалог между ЕС и Москвой. Он также подчеркнул, что "санкции по вопросу Крыма и Украины не дают никакого эффекта уже на протяжении нескольких лет, именно поэтому в Совете ЕС ищут прагматичные подходы". Отвечая на уточняющий вопрос оппонента Анастаса Герджикова на тему принадлежности Крыма, Радев подчеркнул, что "в настоящей момент Крым русский".

19 ноября МИД Украины пригласил посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева в связи с высказываниями главы государства. "Глубокую озабоченность" высказыванием Радева выразило посольство США в Болгарии.

В понедельник ЦИК Болгарии объявила окончательные результаты президентских выборов, согласно которым Радев переизбран на второй срок.