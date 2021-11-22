Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет политических заключенных

"У нас нет политической статьи, по которой мы осудили или судим людей. У нас их нет [политзаключенных]. Это люди, нарушившие белорусское законодательство", - подчеркнул глава государства в интервью британской компании Би-би-си, фрагмент которого в понедельник опубликовало агентство БелТА. "Завтра вам Фишер (Джули Фишер, была назначена послом США в Белоруссии, однако была лишена согласия Минска на назначение в Белоруссию - прим. ТАСС) из Америки скажет: "Их 980". Вы будете подпевать", - заметил Лукашенко.

В отношении находящейся в заключении оппозиционерки Марии Колесниковой президент сказал, что она агент Запада. "Это ваш агент. Она нарушила закон, - сказал Лукашенко. - Понимаете, не я обвинения выдвигаю и не я - судья. Есть суд, есть закон. Плох закон, но он закон, его надо соблюдать".

При этом отметил, что это не является местью с его стороны. "Запомните, я не тот человек, который может мстить. Я против женщин, как я часто говорю, не воюю. Поэтому не приписывайте мне это и не говорите слова, если вы не понимаете ситуацию, которая здесь происходит", - подчеркнул Лукашенко.

В сентябре Минский суд приговорил члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову к 11 годам лишения свободы. Суд постановил, что Колесникова признана виновной в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем в период президентских выборов в августе прошлого года, создании и руководстве экстремистским формированием, а также в публичных призывах к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии.