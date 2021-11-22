МККК раскритиковал негативные гуманитарные последствия санкций против Афганистана

ЖЕНЕВА, 22 ноября. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) привлек внимание мирового сообщества к негативным гуманитарным последствиям введенных против властей в Кабуле экономических санкций, осложняющих оказание помощи населению. В распространенном в понедельник в Женеве заявлении директор оперативного управления МККК Доминик Стилхарт призвал государства "взаимодействовать с Афганистаном" для предотвращения коллапса здравоохранения и сферы образования.

"Политические соображения не должны смешиваться с гуманитарной акцией. Нужно найти политическое решение, чтобы избежать непоправимых гуманитарных последствий", - отметил Стилхарт по итогам своей шестидневной поездки в страну. "Экономические санкции, которые, как предполагалось, должны наказать тех, кто у власти в Кабуле, вместо этого лишают миллионы людей в Афганистане базовых вещей, в которых они нуждаются для выживания, - подчеркнул он. - Международное сообщество поворачивается спиной, в то время как страна балансирует на краю рукотворной катастрофы".

Представитель Красного Креста пояснил, что санкции в отношении банковских услуг "сдерживают оказание двусторонней помощи". По его словам, муниципальные работники, учителя и персонал системы здравоохранения "не получали зарплату пять месяцев". Он сообщил, что госпитале "Мирвайс" в Кандагаре, поддержку которому оказывает МККК, число страдающих от недоедания, пневмонии и обезвоживания детей с середины августа до сентября более чем удвоилось. В целом же в Кандагаре число случаев острого недоедания выросло на 31% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Стилхарт призвал вывести гуманитарные организации из-под действия санкционного режима, подчеркнув, что оказание помощи жителям Афганистана отвечаем интересам всех сторон.

МККК с понедельника приступил к оказанию поддержки 18 региональным и местным больницам в Афганистане, в которых заняты около 5100 сотрудников. Гуманитарная организация профинансирует в течение 6 месяцев текущие расходы медицинских учреждений, а также возьмет на себя их снабжение, сообщил Стилхарт.

Замороженные госрезервы

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. После того как 15 августа радикалы без боя вошли Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику, вашингтонская администрация заморозила государственные резервы свергнутого афганского правительства в американских банках, чтобы к ним не смогли получить доступ талибы. Международный валютный фонд и Всемирный банк тоже прекратили оказание помощи Кабулу. Общая сумма замороженных средств составляет около $9,5 млрд.

Представитель катарского политического офиса "Талибана" Мохаммад Наим в минувшую среду на своей странице в Twitter опубликовал текст письма, направленного в Конгресс США. В письме представители движения призывают разморозить госрезервы бывшего афганского правительства, а также предупреждают, что гуманитарный кризис может привести к волне миграции из страны.