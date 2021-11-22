В Ереване заявили, что обсуждаются разные форматы и сроки встречи Пашиняна и Алиева

ЕРЕВАН, 22 ноября. /ТАСС/. Правительство Армении обсуждает разные варианты и форматы для организации встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Об этом в понедельник заявил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, комментируя публикации в местных СМИ о возможной встрече лидеров двух стран 26 ноября в Сочи при посредничестве президента России Владимира Путина.

"Как мы ранее заявляли, предложения о различных встречах разного формата обсуждаются. Когда будет достигнута договоренность о сроках и форматах, мы сообщим заранее в разумные сроки", - отметил он.

Ранее МИД Армении сообщил, что Пашинян готов провести встречу с Алиевым в рамках саммита "Восточное партнерство" 15 декабря в Брюсселе.

В пятницу, 19 ноября, Евросовет распространил заявление о достигнутой договоренности его главы Шарля Мишеля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном встретиться в Брюсселе 15 декабря.