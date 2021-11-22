Лукашенко обещал в ближайшее время ликвидировать оставшиеся НПО, которые финансирует Запад

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал в ближайшее время ликвидировать оставшиеся в республике неправительственные организации, которые финансируются Западом для борьбы с властями.

"Мы людей, которые работали на Беларусь, которые помогали людям, пальцем не тронули. А те, которые пользовались вашей помощью, получая от вас финансирование, и громили здесь - если мы кого-то не ликвидировали, то мы их ликвидируем в ближайшее время", - сказал он в интервью Би-би-си, фрагмент которого в понедельник опубликовало агентство БелТА.

В то же время Лукашенко отметил, что готов разбираться, если какая-то из структур пострадала незаслуженно, такие будут восстановлены. "Если они ликвидированы, значит, было за что. Если вы считаете, что какая-то организация - НКО или НПО - ликвидирована незаслуженно, обратитесь, можете напрямую ко мне, - я в течение суток разберусь", - сказал он.

Лукашенко напомнил, что в частности представители офиса ООН в Минске, были уличены в использовании средств, выделяемых для людей с инвалидностью, на поддержку участников протестных акций. "Деньгами, которые должны были идти на благотворительность, они финансировали протесты. Нанимали адвокатов и так далее. Это что, их профильная деятельность?" - указал он.

Ранее сообщалось, что в республике были ликвидированы несколько сотен НПО.