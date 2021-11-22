Власти США ввели санкции против четырех связанных с ИГ афганцев

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов США ввело санкции в отношении четырех афганцев, связанных с террористической группировкой "Исламское государство в Хорасане" (ответвление запрещенной в РФ экстремистской организации "Исламское государство"). Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник ведомством.

Рестрикции введены в отношении следующих лиц: Султана Азиза Азама, Санауллы Гафари (также известного как Шахаб аль-Мухаджир), Исметуллы Халозая (также известного как Шер Омар Хейль) и мавлави (религиозное звание в исламе) Раджаба (также известного как Салахуддин Раджаб). Все четверо, согласно документу, являются афганцами.

В Минфине США уточнили, что Халозай содействовал "осуществлению международных финансовых транзакций", направленных на поддержку боевиков. В заявлении указывается, что остальные трое афганцев, по данным Госдепартамента США, входят в число главарей упомянутой террористической группировки.

На практике новые рестрикции означают, что американским гражданам отныне запрещено вести какие бы то ни было дела с внесенными в черный список лицами. Собственность последних в случае обнаружения таковой в юрисдикции США будет арестована.

Кроме того, сообщается, что из указанного санкционного перечня исключаются более 20 человек. В их числе палестинцы, граждане Египта, Пакистана, Ливана и Узбекистана. По каким причинам это сделано, не уточняется.