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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

МИД Ирана: окно возможностей для возвращения к ядерной сделке не будет открыто вечно

Замглавы ведомства Али Багери считает, что "необходимо сконцентрироваться на переговорах об отмене несправедливых санкций" Вашингтона в отношении Тегерана

ТЕГЕРАН, 22 ноября. /ТАСС/. Окно возможностей для восстановления ядерной сделки в полном объеме не будет оставаться вечно открытым. Об этом заявил в понедельник в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera заместитель главы МИД Ирана Али Багери.

"Окно возможностей в отношении ядерной сделки не будет оставаться открытым вечно, если соглашение не предоставит гарантий того, что Иран от него выиграет", - сказал дипломат. По его словам, "необходимо сконцентрироваться на переговорах об отмене несправедливых санкций" Вашингтона в отношении Тегерана.

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе был подписан в 2015 году пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году Дональд Трамп, занимавший в тот момент пост президента США, в одностороннем порядке вышел из СВПД. Его преемник Джо Байден неоднократно выражал готовность возобновить выполнение обязательств по сделке. Группа "пять плюс один" (Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция) с апреля ведет в Вене переговоры по данному вопросу. Начало очередного раунда запланировано на 29 ноября.

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СШАИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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