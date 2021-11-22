Молдавская оппозиция выйдет на протесты против планов властей увеличить пенсионный возраст

КИШИНЕВ, 22 ноября. /ТАСС/. Молдавская оппозиция выведет людей на протесты против планов властей увеличить пенсионный возраст граждан до 63 лет. Об этом в понедельник говорится в заявлении Партии социалистов Молдавии.

В 2020 году социалисты отменили решение парламента от 2016 года, по которому пенсионный возраст был увеличен до 63 лет, уменьшив его до 57 лет для женщин и 62 до мужчин. Однако пришедшая к власти в июле 2021 года проевропейская Партия действия и солидарности (ПДС), которая поддерживает президента Майю Санду, внесла на этой неделе в парламент законопроект, отменяющий эти поправки.

"Если ПДС будет настаивать на принятии этого "закона о социальном геноциде", мы будем рядом с людьми на улицах, чтобы защитить права граждан", - говорится в заявлении социалистов.

В нем отмечено, что партия всегда боролась за социальную справедливость, права пенсионеров и продолжит защищать права граждан всеми возможными законными способами.