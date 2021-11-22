Умерла бывшая первая леди Кипра Мими Киприану

НИКОСИЯ, 22 ноября. /ТАСС/. Бывшая первая леди Кипра Мими Киприану умерла в понедельник на 90-м году жизни. Слова сочувствия ее семье выразил президент страны Никос Анастасиадис.

"Я был опечален, узнав об уходе из жизни Мими Киприану, самой первой среди первых леди Республики Кипр. Мои искренние соболезнования сыновьям Ахиллесу и Маркосу Киприану", - написал кипрский лидер в Twitter.

Мими была супругой Спироса Киприану (1932-2002), который исполнял обязанности главы государства после смерти первого лидера страны, архиепископа Макариоса III, в 1977-1978 годах, а затем занимал пост президента в течение 10 лет - в 1978-1988 годах.

Мими Киприану, в девичестве Пагатроклитон, выросла в греческом городе Верия. Их брак со Спиросом Кипрану продолжался с 1956 года до смерти политика в 2002 году. Их сын Маркос в разные годы был еврокомиссаром по здравоохранению, министром финансов Кипра и - так же как в свое время его отец - главой кипрского МИД.

Согласно информации, размещенной на сайте газеты Phileleftheros, последние дни жизни Мими Киприану провела в больнице общего профиля в Никосии. Причина ее смерти в сообщении не указывается.