Минобороны Армении сообщило о гибели своего военного в перестрелке на границе

ЕРЕВАН, 22 ноября. /ТАСС/. Военнослужащий армянских ВС погиб в ходе перестрелки на армяно-азербайджанской границе в районе Гегаркуникской области Армении. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Министерства обороны страны.

"22 ноября около 18:10 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из огнестрельного оружия различного калибра по армянским позициям на армяно-азербайджанской границе в районе села Норабак Гегаркуникской области. В результате азербайджанской провокации погиб рядовой армянской армии", - сообщает оборонное ведомство.

По состоянию на 19:30 перестрелка прекратилась, говорится в заявлении Минобороны Армении.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, Сюникская и Гегаркуникская области Армении стали граничить с Азербайджаном. Ситуация там обострилась 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области и прошли вглубь армянской территории. С того времени стороны периодически сообщают о новых инцидентах.

16 ноября в приграничных районах Сюникской области произошли интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские военные начали наступление вглубь территории Армении, а Баку обвинил армянские вооруженные силы в атаке на посты азербайджанских военных. Вечером того же дня министр обороны РФ Сергей Шойгу поочередно провел телефонные переговоры с коллегами из Армении и Азербайджана, после чего Ереван и Баку приняли меры для стабилизации обстановки. При этом стороны продолжают сообщать о единичных перестрелках на границе.