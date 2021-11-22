Лукашенко подписал указ об обеспечении режима чрезвычайного положения

МИНСК, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым утвердил порядок функционирования органов управления при введении режима ЧП на всей территории страны или в отдельных регионах. Об этом сообщила в понедельник президентская пресс-служба.

В сообщении отмечается, что документ принят в соответствии с ранее утвержденными изменениями в законодательстве по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя "для дальнейшего совершенствования законодательства в этой сфере".

"Указом утверждено положение об органах управления при введении чрезвычайного положения. Оно объединит, конкретизирует и дополнит ныне действующие аналогичные положения об объединенном оперативном штабе и комендатуре территории, на которой введено чрезвычайное положение", - отмечается в сообщении. При этом подробности не приводятся.

Кроме того, Лукашенко подписал указ "О Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму и борьбе с терроризмом" с целью "усовершенствования законодательства о защите конституционного строя". "В указе учтены произошедшие в 2021 году изменения законодательства по вопросам функционирования государственной системы реагирования на акты терроризма, деятельность террористических организаций, незаконных вооруженных формирований и массовые беспорядки, а также практический опыт противодействия экстремистским проявлениям в 2020-2021 годах", - подчеркнули в пресс-службе. Указом утверждено положение, в котором определены задачи комиссии, функции, состав и отдельные вопросы ее функционирования.

В конце июня белорусский парламент принял законопроект "Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя". Документом предусматривается внесение изменений в законы "О Вооруженных силах Республики Беларусь", "О чрезвычайном положении" и "О военном положении", а также имплементация в законы о чрезвычайном и военном положении норм декрета президента "О защите суверенитета и конституционного строя".