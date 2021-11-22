Количество нелегальных пересечений восточной границы ЕС в 2021 году выросло в 15 раз

ВАРШАВА, 22 ноября. /ТАСС/. Агентство ЕС по контролю границ Frontex в 2021 году зафиксировало в 15 раз больше нелегальных пересечений восточной границы Евросоюза по сравнению с 2020 годом. Об этом сообщается в понедельник на официальном сайте организации.

"На восточной границе ЕС общее количество обнаруженных незаконных пересечений границы в этом году составило почти 8 000, что в 15 раз больше, чем в 2020 году. Основные национальности - мигранты из Ирака, Афганистана и Сирии", - указано в сообщении.

Как отмечает "Фронтекс", исторический максимум прибытия нелегальных мигрантов через границу ЕС с Белоруссией был достигнут в июле, когда он превысил 3 200 человек. "Прибытие мигрантов по восточному сухопутному маршруту в последующие месяцы снизилось, и в октябре 2021 года составило более 600 человек", - информировало агентство, подчеркнув, что все соседние с Белоруссией государства-члены ЕС значительно усилили меры пограничного контроля в условиях чрезвычайного положения. "Усиление контроля предотвратило попадание крупномасштабных потоков [мигрантов] из Белоруссии в ЕС в октябре", - пишет "Фронтекс".

Согласно данным агентства, в целом, за первые десять месяцев 2021 года уровень незаконных пересечений всех границ ЕС вырос на 70% до 160 тыс. человек и на 45% по сравнению с 2019 годом.

"В октябре было зарегистрировано около 22 800 незаконных пересечений границы на основных миграционных маршрутах Европы, что на 30% больше, чем в 2020 году, когда действовали пограничные ограничения, связанные с пандемией. Это также на 18% больше по сравнению с октябрем 2019 года и ситуацией до COVID", - информировало агентство.

По его данным, наиболее значительный рост отмечен на маршрутах на востоке Европы, в регионе Западных Балкан и Центрального Средиземноморья, а также на Кипре. В Западном Средиземноморье количество обнаружений незаконных пересечений границы упало.