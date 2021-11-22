В Ереване прошла акция против действий властей при делимитации границ с Азербайджаном

ЕРЕВАН, 22 ноября. /ТАСС/. Акция протеста с требованием к властям обнародовать положения готовящегося документа о делимитации и демаркации границы с Азербайджаном прошла в Ереване в понедельник. Трансляции из разных частей города вели местные новостные порталы.

"Наше требование неизменно. Нет антинациональным решениям. Собираемся завтра. <...> Мы не позволим принимать решения без учета воли армянского народа", - заявляли участники шествия.

Акции протеста проходили в разных частях Еревана с утра понедельника. Митингующие перекрывали движение транспорта на нескольких улицах и проспектах города. Проезд был заблокирован ровно на 44 минуты - по числу дней, когда осенью прошлого года шли боевые действия в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха. После полиция сообщила о 18 задержанных активистах.

Вечером митинги переместились к зданию правительства Армении и закончились шествием. "[Премьер-министр Армении] Никол Пашинян заявил, что на его столе находится документ о делимитации и демаркации между Арменией и Азербайджаном, содержание которого держится в секрете. Относительно документа имеются обоснованные подозрения, что Армения уступит врагу жизненно важные территории, стратегические высоты и коммуникации", - говорится в заявлении, опубликованном в "Фейсбуке" организаторов акции.

После окончания боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, Сюникская и Гегаркуникская области Армении стали граничить с Азербайджаном. Ситуация там обострилась 12 мая. Тогда Минобороны Армении сообщило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области и прошли вглубь армянской территории. С того времени стороны периодически сообщают о новых инцидентах.

При этом Пашинян сообщил, что Ереван получил от Москвы предложения о начале демаркации и делимитации границ с Азербайджаном и готов их утвердить.