В Минюсте Грузии рассказали, когда Саакашвили сможет присутствовать на суде

ТБИЛИСИ, 22 ноября. /ТАСС/. Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии обеспечит присутствие экс-президента Михаила Саакашвили на суде, когда будет исключен риск для его здоровья. Об этом в понедельник заявил министр юстиции республики Рати Брегадзе в интервью грузинскому телеканалу Imedi.

Ранее Минюст неоднократно отказывал Саакашвили в присутствии в зале суда, исходя из мер безопасности и рисков ухудшения состояния здоровья. В качестве альтернативы ему предлагалось участвовать в суде дистанционно или проводить судебные заседания в тюрьме, однако этого осужденный не захотел.

"В этом деле было два главных фактора. Один - безопасность, а второй - состояние здоровья. Состояние здоровья, конечно же, для нас является отправной точкой. Это основа всех основ. В этом случае мы не могли бы допустить существование даже теоретических рисков. Когда этот риск будет исключен, специальная пенитенциарная служба сумеет его [Саакашвили] доставить в зал суда", - сказал Брегадзе.

Ближайшее судебное заседание по делу Саакашвили назначено на 29 ноября. В Тбилисском городском суде должны рассматривать дело о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года и разгроме офиса телекомпании Imedi. По этому делу Саакашвили проходит в качестве обвиняемого. Однако состоится ли рассмотрение данного уголовного дела, пока не известно, так как бывший президент находится на лечении в военном госпитале города Гори.

Саакашвили 20 ноября доставили в военный госпиталь Гори из тюремной больницы на окраине Тбилиси, куда он попал 8 ноября. Бывший лидер объявил голодовку после ареста 1 октября, так как считает себя политическим заключенным. В последние годы экс-президент проживал на Украине и имеет гражданство этой страны. Он вернулся в Грузию незадолго до первого тура муниципальных выборов, после чего был арестован и помещен в тюрьму.

Экс-президент покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. Его заочно приговорили к трем и шести годам заключения. 20 октября ему предъявили обвинение в незаконном пересечении границы Грузии, которое предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.