Госдеп: США и ЕС ясно дают понять, что намерены вводить новые санкции против Белоруссии

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов и Евросоюза ясно дают понять, что намерены вводить новые рестрикции против Белоруссии в связи с ситуацией на ее границе с Польшей. Об этом сообщила в понедельник специальный представитель США по Белоруссии Джули Фишер на онлайн-конференции вашингтонского Центра имени Вудро Вильсона.

По ее версии, президент Белоруссии Александр Лукашенко "несет полную ответственность" за ситуацию на границе его страны с Польшей. "Вот почему Запад остается единым и использует санкционный инструментарий для изменения направления [политики] Минска. И США, и ЕС ясно дают понять, что в ближайшее время будет оказано еще большее санкционное давление [на Белоруссию]", - утверждала дипломат.

Она считает, что санкции против Белоруссии окажут эффект со временем. Отвечая на вопрос о рестрикциях против Минска, Фишер сказала: "Я думаю, что это средства, которые требуют времени, будучи элементом давления". "Они [санкции] не предназначены просто для наказания. Они предназначены для достижения результата", - добавила дипломат.

По ее версии, американские рестрикции не являются "средством, которое в одночасье" сможет принести результат. "Во-вторых, если вы не видите сообщений об этом в Twitter или в [газете] The New York Times, то это не значит, что в этой области не наблюдается определенного прогресса", - сказала Фишер.

Привязка России

По мнению спецпредставителя США, российские власти якобы пытаются извлечь выгоду из миграционного кризиса в Европе, вызванного ситуацией на белорусско-польской границе.

"Мы также понимаем, что Россия готова воспользоваться [миграционным] кризисом в своих собственных интересах. Мы обеспокоены тем, что этот миграционный кризис отвлек внимание от наращивания Россией вооруженных сил вблизи Украины, и призываем наших партнеров внимательно следить за этим регионом", - утверждала она.