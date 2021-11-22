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Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Минобороны Азербайджана отвергло обвинения в открытии огня на границе с Арменией

В ведомстве отметили, что на Кельбаджарском направлении азербайджанскими подразделениями огонь не открывался

БАКУ, 22 ноября. /ТАСС/. Министерство обороны Азербайджана отвергло обвинения в причастности к перестрелке на границе с Арменией.

"Сообщения ряда армянских СМИ о нарушении нашими подразделениями режима прекращения огня, якобы произошедшем на Кельбаджарском направлении, в результате чего был ранен армянский военный - ложь", - говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы ведомства.

"Заявляем, что на упомянутом участке нашими подразделениями огонь не открывался", - добавили в Минобороны Азербайджана.

Ранее Министерство обороны Армении заявило, что военнослужащий армянской армии погиб в результате перестрелки на границе с Азербайджаном. Несколько армянских СМИ также сообщил о наличии у армянской стороны нескольких раненых - эта информация не была подтверждена или опровергнута официально.

В ноябре ситуация в Карабахе и приграничных районах Сюникской области Армении резко обострилась. Стороны регулярно сообщают о вооруженных инцидентах в том числе с человеческими жертвами. 13 ноября Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах военных позиций. Напряженность также возникает на участках связывающей Армению с Ираном межгосударственной дороги, которые перешли Баку по итогам заявления от 9 ноября 2020 года лидеров Армении, РФ и Азербайджана, и где был установлен пост российских пограничников для обеспечения свободного передвижения людей и транспортных средств.

Теги
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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