Меркель обсудила с Тихановской ситуацию на границе Белоруссии и ЕС

БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель провела в понедельник телефонный разговор с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. Об этом сообщил официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт.

Стороны "обменялись мнениями о внутриполитической ситуации в Белоруссии и сложной ситуации на границе с ЕС", отмечается в сообщении.

"Канцлер указала на неизменную поддержку белорусского демократического движения и подчеркнула, что политическое руководство страны должно положить конец репрессиям против оппозиции и независимых журналистов, освободить заключенных и начать серьезный диалог с обществом, чтобы разрешить кризис посредством честных и свободных выборов", - отметил Зайберт.

На прошлой неделе Меркель созванивалась по миграционной теме с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В Берлине указывали на необходимость поддерживать с ним контакт по этой теме, несмотря на то, что в ЕС итоги прошлогодних выборов не признают.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий президент Александр Лукашенко, второе место заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская, не признавшая результаты выборов и покинувшая страну, как и ряд других активистов оппозиции. После подведения итогов голосования в республике начались массовые протесты, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, а затем в течение нескольких месяцев в стране проходили массовые акции, митинги и шествия.