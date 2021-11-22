В ДНР заявили, что украинская армия открыла минометный огонь по югу республики

ДОНЕЦК, 22 ноября. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков обстреляли из минометов село Ленинское на юге Донецкой народной республики (ДНР), всего было выпущено 20 боеприпасов. Об этом в понедельник сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

"Выпущено 14 мин калибра 120 мм, шесть мин калибра 82 мм", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте представительства.

В Донбассе с конца февраля, несмотря на действие дополнительных мер по контролю за перемирием, возобновились интенсивные перестрелки. Ситуация обострилась после захвата 13 октября украинскими силовиками офицера представительства Луганской народной республики в СЦКК. В ДНР и ЛНР отмечают, что Киев целенаправленно провоцирует эскалацию конфликта.

Дополнительные меры по контролю за перемирием, действующие в Донбассе с 27 июля 2020 года, включают запрет на ведение огня, наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. За нарушение режима тишины мерами предусмотрена дисциплинарная ответственность, а ответный огонь допускается только при прямом приказе командования.