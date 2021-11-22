Госдеп подтвердил, что США вместе с партнерами в Европе готовят санкции против Минска

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Администрация США проводит консультации с партнерами в Европе относительно введения новых рестрикций против Минска в связи с миграционным кризисом. С таким заявлением выступил в понедельник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

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По его версии, президент Белоруссии Александр Лукашенко "бесчеловечным образом содействует потоку мигрантов через границу". "Как я говорил на прошлой неделе, мы в тесных консультациях с нашими европейскими партнерами готовим новые санкции, чтобы привлечь к ответственности режим Лукашенко за эти гибридные операции, - сказал Прайс. - И, конечно, за продолжающиеся нападки на права человека, на международные нормы <...>".

По словам Прайса, США призывают Минск "немедленно прекратить кампанию по созданию условий для движения потоков мигрантов через границу". "Мы продолжим оказывать давление на режим Лукашенко, и мы не ослабим наши призывы к привлечению к ответственности, а усилим их", - сказал представитель Госдепартамента.

Миграционный кризис на границе Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились мигранты, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе и не покидают приграничную зону. Некоторые из них попытались попасть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки.

16 ноября рядом с пунктом пропуска "Брузги" несколько групп мигрантов прорвали белорусское заграждение и стали забрасывать польских силовиков камнями и деревянными палками. В ответ польские полицейские применили светошумовые гранаты и водометы. По данным СК Белоруссии, польская сторона использовала также слезоточивый газ и химические вещества. Через два дня около 2 тыс. мигрантов перешли из приграничной зоны в находящийся рядом транспортно-логистический центр.

Страны ЕС обвинили Минск в намеренной эскалации кризиса и призвали к введению санкций. Лукашенко заявлял, что в этой ситуации виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.