Эксперт: Россия поступила благородно, передав Ливану материалы космической съемки

БЕЙРУТ, 22 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Россия совершила благородный поступок, передав Ливану снимки, сделанные со спутников 4 августа 2020 года в день взрыва в морском порту Бейрута. Такое мнение высказал в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС ливанский генерал Шарль Аби Надер, считающийся экспертом по стратегическим вопросам.

"Такой благородный шаг характерен для России и ее президента Владимира Путина, - отметил он. - В отличие от США и ряда других стран Запада, которые по неизвестным причинам так и не выполнили своего обещания, Россия сразу откликнулась на запрос ливанской стороны". Генерал подчеркнул, что "данные объективного контроля со спутников помогут ливанским следователям определить передвижение объектов в порту и установить обстоятельства взрыва". "С технической точки зрения эти снимки позволят исключить ту или иную выдвигаемую версию о возможных причинах этого чрезвычайного происшествия", - указал он.

По словам Аби Надера, "ливанцы благодарны российской стороне, потому что установление истины в деле о взрыве в морском порту позволит снизить политическую напряженность, возникшую вокруг работы комиссии по расследованию, которую возглавляет судья Тарек Битар".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ливана Абдаллой Бу Хабибом, сообщил, что Россия передала ливанской стороне спутниковые снимки, сделанные в день взрыва в порту Бейрута, и выразил надежду, что это поможет в расследовании ЧП. На прошлой неделе гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация подготовила фотографии порта Бейрута из космоса, несмотря на то что не получила официальный запрос.

4 августа 2020 года в морском порту ливанской столицы произошел взрыв, мощность которого составила 1 500 тонн в тротиловом эквиваленте. Взрывной волной были уничтожены и повреждены тысячи домов в черте города и за его пределами, погибли 219 человек, пострадали 6,5 тыс., более 300 тыс. граждан остались без крова. По данным МВД Ливана, причиной взрыва стало произошедшее во время сварочных работ возгорание свыше 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, хранившейся на складе.

Согласно данным опроса, проведенного местными правозащитниками, 67% ливанцев считают, что к катастрофе в порту привело пренебрежение служебными обязанностями и коррупция, царящая в государстве, в то время как свыше 20% респондентов убеждены, что 4 августа 2020 года была совершена диверсия.