Главнокомандующий ВСУ обсудил с коллегой из США обстановку в плане безопасности в Европе

ВАШИНГТОН, 23 ноября. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Марк Милли в понедельник обсудил по телефону с главнокомандующим ВС Украины Валерием Залужным обстановку в плане безопасности в Восточной Европе. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении официального представителя КНШ полковника Дэвида Батлера.

Как следует из документа, Милли и Залужный "обменялись взглядами и оценками меняющейся обстановки в сфере безопасности в Восточной Европе". 19 ноября, как ранее отметил Батлер, они также обсуждали данную тему, а также действия России в регионе.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "пустым и безосновательным" нагнетанием напряженности информацию в западных СМИ о "планах РФ по вторжению на территорию Украины". Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должны вызывать обеспокоенность, поскольку РФ ни для кого не представляет угрозу.