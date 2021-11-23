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CNN: США думают над отправкой оружия и советников на Украину из-за якобы скопления сил РФ

Речь идет о поставке противотанковых ракетных комплексов Javelin и минометов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки своих военных советников, а также дополнительного вооружения на Украину в свете якобы скопления российских вооруженных сил близ украинской границы. Об этом в понедельник сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По ее сведениям, американские власти думают направить Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin и минометы. Помимо этого, украинские военные могут получить от США партию переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер".

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