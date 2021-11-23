СМИ: МИД Канады не раскрывает данных о гражданстве освобожденных в Гаити миссионеров

ОТТАВА, 23 ноября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Канады не будет раскрывать информацию о гражданстве освобожденных в Гаити миссионеров. Об этом в понедельник сообщил телеканал CTV со ссылкой на источник в дипломатическом ведомстве.

По его словам, Оттава находится в тесном контакте с властями Гаити и США относительно этой ситуации, но "из-за положений [канадского] Закона о защите частной жизни никакой другой информации раскрывать не будет".

Ранее американская благотворительная организация Christian Aid Ministries сообщила, что двое из 17 похищенных в Гаити христианских миссионеров США и Канады отпущены на свободу. Отмечается, что отпущенные миссионеры находятся в безопасности. Об их именах, местонахождении, а также о причине их освобождения не сообщается.

17 христианских миссионеров и членов их семей, среди которых 16 граждан США и один канадец, были похищены 16 октября в гаитянской столице Порт-о-Пренс. Они находились в автобусе, направлявшемся в аэропорт.

По данным Центра анализа и исследований в области прав человека, с начала года в Гаити зарегистрировано 782 случая захвата заложников злоумышленниками. Ситуация в сфере безопасности в стране ухудшилась после убийства в ночь на 7 июля президента Жовенеля Моиза, а также землетрясения в августе, в результате которого погибли более 2,2 тыс. человек.