Не менее 19 человек погибли при нападении на севере Буркина-Фасо

ТАСС, 23 ноября. По меньшей мере 10 мирных жителей и еще девять сотрудников буркинийских силовых структур были убиты неизвестными вооруженными лицами в провинции Санматенга на севере страны. Об этом в понедельник сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на пресс-секретаря правительства Уссейни Тамбура.

"Согласно отчету, было убито девять жандармов и десяток гражданских", - заявил министр в обращении по государственному телевидению.

Еще ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

14 ноября в результате вооруженного нападения боевиков на пост жандармерии на севере Буркина-Фасо, в провинции Сум, по последним данным, погибли 53 человека. В стране был объявлен трехдневный траур.

Буркина-Фасо в последние три года превратилась в эпицентр террористической активности исламистских группировок в Западной Африке. В стране действуют группировки "Исламское государство в Большой Сахаре", которая является структурой "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ), и "Ансар уль-Ислам". За этот период террористы убили более 1 тыс. мирных граждан, из-за насилия более 1,5 млн человек покинули свои дома и стали беженцами.